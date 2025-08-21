«Манчестер Юнайтед» может заплатить более £ 60 млн за полузащитника из АПЛ — TEAMtalk

«Манчестер Юнайтед» по-прежнему проявляет интерес к 21-летнему полузащитнику «Кристал Пэлас» Адаму Уортону. «Красные дьяволы» хотят укрепить центр поля команды до закрытия летнего трансферного окна. Об этом сообщает TEAMtalk.

По информации источника, английский футболист заинтересован в переходе в «Манчестер Юнайтед», однако не будет добиваться этого любыми способами. «Орлы» не желают продавать Уортона и могут потребовать за его трансфер более £ 60 млн (€ 69,6 млн). Несмотря на это, манкунианцы не теряют интереса к полузащитнику.

В минувшем сезоне Уортон принял участие в 27 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 45 млн.

