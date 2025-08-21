«Наполи» может изменить форму сделки, чтобы подписать Хойлунда — Sky Sport Italia

«Наполи» не исключает возможности изменения формата сделки по аренде нападающего «Манчестер Юнайтед» Расмуса Хойлунда. Итальянский клуб видит в датчанине замену для травмированного форварда Ромелу Лукаку. Об этом сообщает Sky Sport Italia.

По информации источника, «Наполи» может включить в арендное соглашение Хойлунда пункт об обязательстве его выкупа. Подчёркивается, что нападающий «Манчестер Юнайтед» является главной трансферной целью главного тренера «Наполи» Антонио Конте. Клуб готов вложить существенные средства ради подписания Хойлунда.

Игрок выступает за манкунианцев с лета 2023 года. За этот период он принял участие в 95 матчах во всех турнирах, в которых забил 26 голов и отдал шесть голевых передач. Нынешний контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 35 млн.

