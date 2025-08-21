Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Наполи» может изменить форму сделки, чтобы подписать Хойлунда — Sky Sport Italia

«Наполи» может изменить форму сделки, чтобы подписать Хойлунда — Sky Sport Italia
Аудио-версия:
Комментарии

«Наполи» не исключает возможности изменения формата сделки по аренде нападающего «Манчестер Юнайтед» Расмуса Хойлунда. Итальянский клуб видит в датчанине замену для травмированного форварда Ромелу Лукаку. Об этом сообщает Sky Sport Italia.

По информации источника, «Наполи» может включить в арендное соглашение Хойлунда пункт об обязательстве его выкупа. Подчёркивается, что нападающий «Манчестер Юнайтед» является главной трансферной целью главного тренера «Наполи» Антонио Конте. Клуб готов вложить существенные средства ради подписания Хойлунда.

Игрок выступает за манкунианцев с лета 2023 года. За этот период он принял участие в 95 матчах во всех турнирах, в которых забил 26 голов и отдал шесть голевых передач. Нынешний контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 35 млн.

Материалы по теме
«Наполи» хочет взять в аренду нападающего «Манчестер Юнайтед» Хойлунда — Романо

Самый дорогой трансфер в истории футбола:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android