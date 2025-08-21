Скидки
«Овьедо» объявил о переходе футболиста сборной Хорватии

Хорватский вингер Йосип Брекало перешёл в испанский «Овьедо», сообщается на сайте футбольного клуба.

Соглашение с 27-летним игроком рассчитано до 30 июня 2027 года.

Права на Брекало принадлежат итальянской «Фиорентине». В минувшем сезоне он выступал на правах аренды за хорватский «Хайдук», провёл за команду 23 матча, забил четыре мяча и сделал две голевые передачи.

Ранее Брекало защищал цвета загребского «Динамо», немецких «Вольфсбурга» и «Штутгарта» и итальянского «Торино». За сборную Хорватии футболист провёл 35 встреч, забил четыре гола.

«Овьедо» по итогам прошлого сезона вернулся в высший дивизион чемпионата Испании.

