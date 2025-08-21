Фёдор Смолов опубликовал пост после победы «БроукБойз» над «Авангардом» в Кубке России
Поделиться
Экс-нападающий «Краснодара» и сборной России Фёдор Смолов обратился к болельщикам «БроукБойз» после победы команды над курским «Авангардом» (2:1) в матче 1/128 финала Пути регионов Фонбет Кубка России. Команды играли на стадионе «Центральный имени Владимира Ленина» в Орле.
Fonbet Кубок России . 1/128 финала
21 августа 2025, четверг. 17:00 МСК
Авангард К
Курск
Окончен
1 : 2
Broke Boys
1:0 Игнатенко – 7' 1:1 Смолов – 46' 1:2 Левкин – 73'
Фото: Личный архив Фёдора Смолова
«Это была ковка. Спасибо всем, кто сегодня за нас болел!» — написал Смолов в своём телеграм-канале.
По итогам матча «БроукБойз» вышел в 1/64 финала Кубка страны. Фёдор Смолов дебютировал в составе медиаклуба, провёл на поле 90 минут и отметился забитым мячом. Голевую передачу на 35-летнего форварда сделал экс-игрок «Спартака» Павел Яковлев.
Комментарии
- 21 августа 2025
-
22:21
-
22:21
-
22:11
-
22:02
-
21:53
-
21:48
-
21:45
-
21:30
-
21:27
-
21:25
-
21:15
-
21:11
-
21:02
-
20:49
-
20:45
-
20:42
-
20:32
-
20:30
-
20:13
-
20:11
-
19:59
-
19:47
-
19:42
-
19:36
-
19:33
-
19:32
-
19:29
-
19:25
-
19:23
-
19:20
-
19:16
-
19:16
-
18:59
-
18:58
-
18:57