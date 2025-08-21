Скидки
Фёдор Смолов опубликовал пост после победы «БроукБойз» над «Авангардом» в Кубке России

Комментарии

Экс-нападающий «Краснодара» и сборной России Фёдор Смолов обратился к болельщикам «БроукБойз» после победы команды над курским «Авангардом» (2:1) в матче 1/128 финала Пути регионов Фонбет Кубка России. Команды играли на стадионе «Центральный имени Владимира Ленина» в Орле.

Fonbet Кубок России . 1/128 финала
21 августа 2025, четверг. 17:00 МСК
Авангард К
Курск
Окончен
1 : 2
Broke Boys
1:0 Игнатенко – 7'     1:1 Смолов – 46'     1:2 Левкин – 73'    

Фото: Личный архив Фёдора Смолова

«Это была ковка. Спасибо всем, кто сегодня за нас болел!» — написал Смолов в своём телеграм-канале.

По итогам матча «БроукБойз» вышел в 1/64 финала Кубка страны. Фёдор Смолов дебютировал в составе медиаклуба, провёл на поле 90 минут и отметился забитым мячом. Голевую передачу на 35-летнего форварда сделал экс-игрок «Спартака» Павел Яковлев.

