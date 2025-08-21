Лучшему игроку матча Пути регионов Кубка России вручили ящик клубники

Вратарь ивановского «Текстильщика» Денис Давыдов, который был признан лучшим игроком матча второго раунда Пути регионов Фонбет Кубка России с «Тверью, получил ящик клубники. Встреча завершилась со счётом 0:0 (5:4 пен.) в пользу «Текстильщика», Давыдов отразил единственный удар.

Фото: Кадр трансляции

В третьем раунде Пути регионов Кубка России «Текстильщик», который возглавляет Дмитрий Кириченко, сразится в гостях с вологодским «Динамо».

Действующий обладатель Кубка России — московский ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы одолели «Ростов» (0:0, 4:3 пен.). Также ЦСКА взял Суперкубок страны, победив «Краснодар» (1:0).