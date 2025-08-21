Скидки
Полесье — Фиорентина, результат матча 21 августа 2025, счёт 0:3, Плей-офф Лиги конференций 2025/2026

«Фиорентина» разгромила украинское «Полесье» в ЛК, играя больше тайма вдесятером
Комментарии

Завершился первый матч раунда плей-офф Лиги конференций УЕФА за выход в финальную часть турнира между украинским «Полесьем» и итальянской «Фиорентиной». Разгромную победу со счётом 3:0 одержали футболисты клуба из Флоренции.

Лига конференций . Раунд плей-офф. 1-й матч
21 августа 2025, четверг. 21:00 МСК
Полесье
Житомир, Украина
Окончен
0 : 3
Фиорентина
Фиорентино, Италия
0:1 Кудрик – 8'     0:2 Госенс – 32'     0:3 Гудмундссон – 69'    
Удаления: нет / Кин – 44'

На восьмой минуте голкипер «Полесья» Олег Кудрик отправил мяч в собственные ворота. На 32-й минуте немецкий латераль «Фиорентины» Робин Госенс удвоил преимущество команды с передачи форварда Мойзе Кина. На 44-й минуте Кин получил прямую красную карточку. На 69-й минуте нападающий Альберт Гудмундссон установил окончательный счёт.

Ответная встреча между «Фиорентиной» и «Полесьем» состоится в четверг, 28 августа. Команды будут играть на стадионе «Артемио Франки» (Флоренция, Италия).

Календарь Лиги конференций УЕФА сезона-2025/2026
Турнирная сетка Лиги конференций УЕФА сезона-2025/2026
