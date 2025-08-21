«Фиорентина» разгромила украинское «Полесье» в ЛК, играя больше тайма вдесятером

Завершился первый матч раунда плей-офф Лиги конференций УЕФА за выход в финальную часть турнира между украинским «Полесьем» и итальянской «Фиорентиной». Разгромную победу со счётом 3:0 одержали футболисты клуба из Флоренции.

На восьмой минуте голкипер «Полесья» Олег Кудрик отправил мяч в собственные ворота. На 32-й минуте немецкий латераль «Фиорентины» Робин Госенс удвоил преимущество команды с передачи форварда Мойзе Кина. На 44-й минуте Кин получил прямую красную карточку. На 69-й минуте нападающий Альберт Гудмундссон установил окончательный счёт.

Ответная встреча между «Фиорентиной» и «Полесьем» состоится в четверг, 28 августа. Команды будут играть на стадионе «Артемио Франки» (Флоренция, Италия).