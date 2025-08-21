Кисляк готов перейти в «Галатасарай», проявляющий интерес к игроку — beIN Sports

«Галатасарай» включил 20-летнего полузащитника ЦСКА Матвея Кисляка в список своих трансферных целей. Об этом сообщает турецкий beIN Sports.
По информации источника, окружение футболиста ясно дало понять, что он хочет перейти в турецкий гранд, если такая возможность появится.
В нынешнем сезоне Кисляк принял участие в восьми матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 8 млн.
