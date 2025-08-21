Украинский «Шахтёр» сыграл вничью с «Серветтом» в плей-офф Лиги конференций

Завершился первый матч раунда плей-офф Лиги конференций УЕФА за выход в финальную часть турнира между украинским «Шахтёром» и швейцарским «Серветтом». Команды играли на стадионе «Мейски имени Хенрика Реймана» (Краков, Польша). Итоговый счёт встречи — 1:1.

На восьмой минуте нападающий номинальных гостей Алексис Антунес открыл счёт в матче. На 72-й минуте полузащитник «Шахтёра» Марлон Гомес сделал счёт равным.

Ответная встреча между «Серветтом» и «Шахтёром» состоится в четверг, 28 августа. Команды будут играть на стадионе «Стад де Женев» (Ланси, Швейцария). Победитель двухматчевого противостояния станет участником общего этапа Лиги конференций.