Неман — Райо Вальекано, результат матча 21 августа 2025, счет 0:1, квалификация Лиги конференций 2025/2026

Белорусский «Неман» проиграл «Райо Вальекано» в матче квалификации Лиги конференций
Комментарии

Завершилась первая встреча раунда плей-офф Лиги конференций между белорусским «Неманом» и испанским «Райо Вальекано». Матч закончился со счётом 1:0 в пользу гостей.

Лига конференций . Раунд плей-офф. 1-й матч
21 августа 2025, четверг. 21:00 МСК
Неман
Гродно, Беларусь
Окончен
0 : 1
Райо Вальекано
Мадрид, Испания
0:1 Гарсия – 77'    

На 77-й минуте единственный мяч во встрече забил нападающий «Райо Вальекано» Альваро Гарсия.

Ответный матч между командами состоится 28 августа. Игра пройдёт на стадионе «Вальекас» в Мадриде. Стартовый свисток судьи прозвучит в 21:00 мск.

В третьем квалификационном раунде Лиги конференций белорусский клуб встречался с «КИ Клаксвик» (Фарерские острова). В основное время по итогам двух встреч команды сыграли со счётом 2:2, однако в серии пенальти сильнее оказался «Неман» (5:4).

Календарь Лиги конференций сезона-2025/2026
Турнирная таблица Лиги конференций сезона-2025/2026
