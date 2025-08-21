Белорусский «Неман» проиграл «Райо Вальекано» в матче квалификации Лиги конференций

Завершилась первая встреча раунда плей-офф Лиги конференций между белорусским «Неманом» и испанским «Райо Вальекано». Матч закончился со счётом 1:0 в пользу гостей.

На 77-й минуте единственный мяч во встрече забил нападающий «Райо Вальекано» Альваро Гарсия.

Ответный матч между командами состоится 28 августа. Игра пройдёт на стадионе «Вальекас» в Мадриде. Стартовый свисток судьи прозвучит в 21:00 мск.

В третьем квалификационном раунде Лиги конференций белорусский клуб встречался с «КИ Клаксвик» (Фарерские острова). В основное время по итогам двух встреч команды сыграли со счётом 2:2, однако в серии пенальти сильнее оказался «Неман» (5:4).

