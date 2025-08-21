Киевское «Динамо» в меньшинстве проиграло тель-авивскому «Маккаби» в матче Лиги Европы
Киевское «Динамо» потерпело поражение от «Маккаби» из Тель-Авива в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы. Встреча в Бачка-Тополе (Сербия) завершилась со счётом 3:1 в пользу израильского клуба.
Лига Европы . Раунд плей-офф. 1-й матч
21 августа 2025, четверг. 21:15 МСК
Маккаби Т-А
Тель-Авив, Израиль
Окончен
3 : 1
Динамо К
Киев, Украина
1:0 Перец – 12' 1:1 Волошин – 32' 2:1 Ехезкель – 58' 3:1 Перец – 69'
Удаления: нет / Вивчаренко – 50'
В составе победителей дубль оформил Дор Перец (12-я и 69-я минуты), ещё один мяч забил Сагив Ехезкель (58).
С 50-й минуте киевляне играли в меньшинстве после того, как был удалён Константин Вивчаренко.
Ответная встреча команда состоится 28 августа в польском Люблине.
Действующий победитель Лиги Европы — «Тоттенхэм Хотспур». В финале прошлого розыгрыша команда победила «Манчестер Юнайтед» со счётом 1:0.
