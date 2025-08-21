Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Маккаби Тель-Авив — Динамо Киев, результат матча 21 августа 2025, счёт 3:1, раунд плей-офф квалификации Лиги Европы 2025/2026

Киевское «Динамо» в меньшинстве проиграло тель-авивскому «Маккаби» в матче Лиги Европы
Комментарии

Киевское «Динамо» потерпело поражение от «Маккаби» из Тель-Авива в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы. Встреча в Бачка-Тополе (Сербия) завершилась со счётом 3:1 в пользу израильского клуба.

Лига Европы . Раунд плей-офф. 1-й матч
21 августа 2025, четверг. 21:15 МСК
Маккаби Т-А
Тель-Авив, Израиль
Окончен
3 : 1
Динамо К
Киев, Украина
1:0 Перец – 12'     1:1 Волошин – 32'     2:1 Ехезкель – 58'     3:1 Перец – 69'    
Удаления: нет / Вивчаренко – 50'

В составе победителей дубль оформил Дор Перец (12-я и 69-я минуты), ещё один мяч забил Сагив Ехезкель (58).

С 50-й минуте киевляне играли в меньшинстве после того, как был удалён Константин Вивчаренко.

Ответная встреча команда состоится 28 августа в польском Люблине.

Действующий победитель Лиги Европы — «Тоттенхэм Хотспур». В финале прошлого розыгрыша команда победила «Манчестер Юнайтед» со счётом 1:0.

Календарь квалификации Лиги Европы
Турнирная сетка квалификации Лиги Европы
Материалы по теме
Украинский «Шахтёр» сыграл вничью с «Серветтом» в плей-офф Лиги конференций
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android