Киевское «Динамо» в меньшинстве проиграло тель-авивскому «Маккаби» в матче Лиги Европы

Киевское «Динамо» потерпело поражение от «Маккаби» из Тель-Авива в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы. Встреча в Бачка-Тополе (Сербия) завершилась со счётом 3:1 в пользу израильского клуба.

В составе победителей дубль оформил Дор Перец (12-я и 69-я минуты), ещё один мяч забил Сагив Ехезкель (58).

С 50-й минуте киевляне играли в меньшинстве после того, как был удалён Константин Вивчаренко.

Ответная встреча команда состоится 28 августа в польском Люблине.

Действующий победитель Лиги Европы — «Тоттенхэм Хотспур». В финале прошлого розыгрыша команда победила «Манчестер Юнайтед» со счётом 1:0.