Медведев: боялись ли, что игроки разобьют окна Зимнего дворца? Только Соболев мог добить

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев поделился мнением об игре футболистов сине-бело-голубых в воротах во время открытой тренировки на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге. На ней в качестве голкиперов свои силы попробовали нападающие Александр Соболев и Лусиано Гонду, а также полузащитники Вильмар Барриос и Густаво Мантуан.

«Барриос не проявил себя на позиции вратаря, а вот Лусиано очень хорошо проявил. Соболев показал, что умеет не только бить пенальти, но и отбивать мячи. Боялись ли, что футболисты разобьют окна в Зимнем дворце? Только Соболев мог добить туда», – приводит слова Медведева Metaratings.

Соболев перешёл в «Зенит» летом 2024 года. За этот период нападающий принял участие в 37 матчах во всех турнирах, в которых он отметился девятью голами и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 6 млн.

