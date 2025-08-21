«Жирона» нацелилась на полузащитника «Барселоны» — RAC1

«Жирона» обратилась к «Барселоне» с целью арендовать опорного полузащитника Марка Касадо. Об этом сообщает RAC1 на своей странице в социальной сети X.

По информации источника, сине-гранатовые не желают отпускать 21-летнего футболиста и рассмотрят его трансфер только в том случае, если он сам захочет уйти.

Касадо является выпускником академии «Барселоны». В составе основной команды «блауграны» полузащитник принял участие в 41 матче во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и шестью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.

Почему «Барселона» — больше, чем клуб: