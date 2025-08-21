Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Жирона» нацелилась на полузащитника «Барселоны» — RAC1

«Жирона» нацелилась на полузащитника «Барселоны» — RAC1
Комментарии

«Жирона» обратилась к «Барселоне» с целью арендовать опорного полузащитника Марка Касадо. Об этом сообщает RAC1 на своей странице в социальной сети X.

По информации источника, сине-гранатовые не желают отпускать 21-летнего футболиста и рассмотрят его трансфер только в том случае, если он сам захочет уйти.

Касадо является выпускником академии «Барселоны». В составе основной команды «блауграны» полузащитник принял участие в 41 матче во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и шестью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.

Материалы по теме
УЕФА разрешил «Барселоне» провести первый матч ЛЧ в гостях, чтобы подготовить стадион — CR

Почему «Барселона» — больше, чем клуб:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android