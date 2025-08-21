Фёдор Смолов сыграет за «БроукБойз» в 1/64 финала Кубка России, тренер подтвердил

Главный тренер «БроукБойз» Дмитрий Кузнецов высказался об игре нападающего Фёдора Смолова в матче 1/128 финала Пути регионов Фонбет Кубка России с «Авангардом» (2:1). Команды встречались на стадионе «Центральный имени Владимира Ленина» в Орле.

«У Смолова огромное желание тренироваться и побить рекорд (обойти Андрея Аршавина по числу голов в российском футболе. — Прим. «Чемпионата»). Он всё делает с лёгкостью. Человек взял и реализовал свой момент — это о многом говорит.

Есть договорённости, что Фёдор сыграет за нас в следующем раунде Кубка России. Сейчас уже будет разговор, чтобы он нам помог в Кубке лиги. Не знаю, какие шансы, что он согласится, но вся раздевалка и тренерский штаб будут рады его видеть», — приводит слова Кузнецова телеграм-канал «Некласико».

В матче с «Авангардом» Фёдор Смолов забил свой 157-й мяч в зачёт «Клуба 100» — рейтинга бомбардиров российского футбола. В активе экс-капитана сборной России Андрея Аршавина 158 голов. В следующем раунде Кубка России «БроукБойз» сыграют с клубом «Леон Сатурн» из Раменского.