Унаи Эмери хочет, чтобы «Астон Вилла» купила нападающего «Челси» — Романо

Аудио-версия:
«Астон Вилла» рассматривает форварда «Челси» Николаса Джексона в качестве основной трансферной цели, на которую рассчитывает главный тренер бирмингемской команды Унаи Эмери. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо на своей странице в социальной сети X.

По информации источника, у Эмери сложились хорошие взаимоотношения с Джексоном ещё во время их совместной работы в «Вильярреале». На текущий момент между сторонами ведутся переговоры о структуре сделки. «Астон Вилле» известно, что в 24-летнем нападающем заинтересованы несколько топ-клубов.

Эмери занимал должность главного тренера «Вильярреала» с 2020 по 2022 год. Джексон находился в системе испанской команды с 2019 по 2023 год. Действующее трудовое соглашение игрока с лондонским клубом рассчитано до лета 2033 года.

«Челси» может отпустить Джексона в аренду за € 11,5 млн с обязательством выкупа — Джейкобс

Самый дорогой трансфер в истории футбола:

