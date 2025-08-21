ПАОК Чалова и Оздоева проиграл «Риеке» в первом матче раунда плей-офф Лиги Европы

Греческий ПАОК потерпел поражение от хорватской «Риеки» в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы. Встреча в Риеке завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев поля.

Единственный мяч на 39-й минуте забил Лука Менало. Российские футболисты ПАОКа Фёдор Чалов и Магомед Оздоев вышли на поле в стартовом составе, Оздоев был замёнен на 59-й минуте, Чалов — на 75-й.

Ответный матч команд состоится 28 августа в греческих Салониках. Победитель сыграет в основном этапе Лиги Европы, уступивший отправится в Лигу конференций.

Действующий победитель Лиги Европы — «Тоттенхэм Хотспур». В финале прошлого розыгрыша команда Ангелоса Постекоглу победила «Манчестер Юнайтед» со счётом 1:0.