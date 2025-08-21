«Кристал Пэлас» без Эзе победил «Фредрикстад» в плей-офф Лиги конференций

Завершился первый матч раунда плей-офф Лиги конференций УЕФА за выход в финальную часть турнира между английским «Кристал Пэлас» и норвежским «Фредрикстадом». Команды играли на стадионе «Селхерст Парк» (Лондон, Англия). Победу со счётом 1:0 праздновали хозяева поля.

«Кристал Пэлас» вышел вперёд в счёте на 54-й минуте. Форвард Жан-Филипп Матета отличился с передачи полузащитника Уилла Хьюза. Вингер команды Эберечи Эзе, которого связывают с возможным переходом в «Арсенал», не попал в заявку лондонцев на игру.

Ответная встреча между «Фредрикстадом» и «Кристал Пэлас» состоится в четверг, 28 августа. Победитель двухматчевого противостояния станет участником общего этапа Лиги конференций.