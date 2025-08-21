Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Кристал Пэлас — Фредрикстад, результат матча 21 августа 2025, счёт 1:0, плей-офф Лиги конференций 2025/2026

«Кристал Пэлас» без Эзе победил «Фредрикстад» в плей-офф Лиги конференций
Комментарии

Завершился первый матч раунда плей-офф Лиги конференций УЕФА за выход в финальную часть турнира между английским «Кристал Пэлас» и норвежским «Фредрикстадом». Команды играли на стадионе «Селхерст Парк» (Лондон, Англия). Победу со счётом 1:0 праздновали хозяева поля.

Лига конференций . Раунд плей-офф. 1-й матч
21 августа 2025, четверг. 22:00 МСК
Кристал Пэлас
Лондон, Англия
Окончен
1 : 0
Фредрикстад
Фредрикстад, Норвегия
1:0 Матета – 54'    

«Кристал Пэлас» вышел вперёд в счёте на 54-й минуте. Форвард Жан-Филипп Матета отличился с передачи полузащитника Уилла Хьюза. Вингер команды Эберечи Эзе, которого связывают с возможным переходом в «Арсенал», не попал в заявку лондонцев на игру.

Ответная встреча между «Фредрикстадом» и «Кристал Пэлас» состоится в четверг, 28 августа. Победитель двухматчевого противостояния станет участником общего этапа Лиги конференций.

Календарь Лиги конференций УЕФА сезона-2025/2026
Турнирная сетка Лиги конференций УЕФА сезона-2025/2026
Материалы по теме
Топ-матчи пятницы: Черчесов против Слишковича в РПЛ, хоккей, волейбольный ЧМ, теннис и ММА
Топ-матчи пятницы: Черчесов против Слишковича в РПЛ, хоккей, волейбольный ЧМ, теннис и ММА
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android