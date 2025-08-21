Скидки
«Интер» в шаге от покупки полузащитника Диуфа из «Ланса» за € 20+5 млн — GdS

«Интер» в шаге от покупки полузащитника Диуфа из «Ланса» за € 20+5 млн — GdS
«Интер» достиг полного соглашения о переходе центрального полузащитника Анди Диуфа из «Ланса». Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, «нерадзурри» близки к трансферу 22-летнего футболиста за € 20 млн в качестве фиксированной суммы и ещё € 5 млн – в виде бонусов. Французский игрок подпишет контракт, рассчитанный до 2030 года.

Диуф выступает в составе «Ланса» с лета 2023 года. В минувшем сезоне полузащитник принял участие в 37 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.

Миланский «Интер» вышел из переговоров по Лукману

Самый дорогой трансфер в истории футбола:

