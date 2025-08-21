Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Результаты матчей Лиги Европы УЕФА сезона-2025/2026 на 21 августа

В четверг, 21 августа, состоялись 12 первых матчей раунда плей-офф квалификации Лиги Европы УЕФА сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей Лиги Европы 21 августа:

«Мидтьюлланн» (Дания) – КуПС (Финляндия) – 4:0;

«Бранн» (Норвегия) – АЕК Ларнака (Кипр) – 2:1;

«Мальмё» (Швеция) – «Сигма Оломоуц» (Чехия) – 3:0;

«Панатинаикос» (Греция) – «Самсунспор» (Турция) – 2:1;

«Шкендия» (Северная Македония) – «Лудогорец» (Болгария) – 2:1;

«Зриньски» (Босния и Герцеговина) – «Утрехт» (Нидерланды) – 0:2;

«Маккаби» Т-А (Израиль) – «Динамо» К (Украина) – 3:1;

«Слован» Бр (Словакия) – «Янг Бойз» (Швейцария) – 0:1;

«Лех» П (Польша) – «Генк» (Бельгия) – 1:5;

«Риека» (Хорватия) – ПАОК (Греция) – 1:0;

«Абердин» (Шотландия) – ФКСБ (Румыния) – 2:2;

«Линкольн» (Гибралтар) – «Брага» (Португалия) – 0:4.

Ответные матчи раунда плей-офф квалификации Лиги Европы между командами пройдут 27-28 августа.

Действующий победитель Лиги Европы — «Тоттенхэм Хотспур». В финале прошлого розыгрыша команда Ангелоса Постекоглу победила «Манчестер Юнайтед» со счётом 1:0.