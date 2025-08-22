Результаты матчей Лиги конференций УЕФА сезона-2025/2026 21 августа

21 августа состоялись первые матчи раунда плей-офф Лиги конференций УЕФА сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.
Результаты матчей Лиги конференций 21 августа:
«Русенборг» (Норвегия) – «Майнц» (Германия) — 2:1;
«Вольфсберг» (Австрия) – «Омония» (Кипр) — 2:1;
«Хамрун Спартанс» (Мальта) – РФШ (Латвия) — 1:0;
«Дьёр» (Венгрия) – «Рапид» В (Австрия) — 2:1;
«Хеккен» (Швеция) – ЧФР Клуж (Румыния) — 7:2;
«Истанбул Башакшехир» (Турция) – «Университатя» Кр (Румыния) — 1:2;
«Левски» (Болгария) – «АЗ Алкмар» (Нидерланды) — 0:2;
«Целе» (Словения) – «Баник» Острава (Чехия) — 1:0;
«Спарта» П (Чехия) – «Рига» (Латвия) — 2:0;
«Полесье» (Украина) – «Фиорентина» (Италия) — 0:3;
«Андерлехт» (Бельгия) – АЕК Афины (Греция) — 1:1;
«Неман» (Беларусь) – «Райо Вальекано» (Испания) — 0:1;
«Шахтёр» (Украина) – «Серветт» (Швейцария) — 1:1;
«Дрита» (Косово) – «Дифферданж» (Люксембург) — 2:1;
«Олимпия» Л (Словения) – «Ноа» (Армения) — 1:4;
«Брейдаблик» (Исландия) – «Виртус» (Сан-Марино) — 2:1;
«Страсбург» (Франция) – «Брондбю» (Дания) — 0:0;
«Лозанна» (Швейцария) – «Бешикташ» (Турция) — 1:1;
«Ягеллония» (Польша) – «Динамо» Т (Албания) — 3:0;
«Шелбурн» (Ирландия) – «Линфилд» (Северная Ирландия) — 3:1;
«Ракув» (Польша) – «Арда» (Болгария) — 1:0;
«Хайберниан» (Шотландия) – «Легия» (Польша) — 1:2;
«Кристал Пэлас» (Англия) – «Фредрикстад» (Норвегия) — 1:0;
«Санта-Клара» (Португалия) – «Шэмрок Роверс» (Ирландия) — 1:2.
Действующим победителем Лиги конференций является английский «Челси». В финале прошлого розыгрыша команда победила испанский «Бетис» со счётом 4:1.
