Сергей Корниленко поделился ожиданиями от матча «Локомотива» с «Ростовом» в 6-м туре РПЛ

Экс-форвард «Крыльев Советов» Сергей Корниленко высказался о предстоящем матче между «Локомотивом» и «Ростовом» в 6-м туре Мир Российской Премьер-Лиги. Команды сыграют в субботу, 23 августа, на стадионе «РЖД Арена» в Москве.

«Локомотив» — фаворит матча с «Ростовом». Мне кажется, московская команда показывает хороший футбол, а ростовчане находятся не в своём лучшем состоянии. «Локомотив» по праву возглавляет турнирную таблицу. Москвичи должны одерживать победу в домашней встрече», — сказал Корниленко в эфире «Матч ТВ».

После пяти туров «Локомотив» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ с 13 очками из 15 возможных. «Ростов» располагается на 14-й строчке с тремя очками. У жёлто-синих победа и четыре поражения в пяти матчах.