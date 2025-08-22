Куэста подпишет контракт со «Спартаком» до 2028 года, трансфер игрока всё ближе — Скира

Центральный защитник «Галатасарая» Карлос Куэста близок к переходу в московский «Спартак». Колумбийский футболист готов подписать контракт с красно-белыми до 2028 года. Об этом информирует журналист Николо Скира на своей странице в социальной сети X.

Ранее СМИ сообщали, что российский клуб заплатит за 26-летнего игрока € 6,5 млн в качестве фиксированной суммы, и ещё € 2 млн турецкий клуб может получить в виде бонусов. Подчёркивалось, что заработная плата Куэсты составит € 1,9 млн в год.

Защитник выступает в составе турецкого гранда с февраля 2025 года. За этот период он принял участие в девяти матчах во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 7 млн.

