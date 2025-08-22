Защитник «Динамо» Фернандес рассказал, как чувствует себя после восстановления от травмы

Центральный защитник московского «Динамо» Роберто Фернандес рассказал о своём состоянии. Парагваец пропустил пять матчей бело-голубых в Мир Российской Премьер-Лиге и Фонбет Кубке России на старте сезона-2025/2026 из-за повреждения.

«Я возвращаюсь после трёх тяжёлых недель восстановления от травмы. Провёл только две тренировки с командой, но сейчас чувствую себя хорошо. Решение о том, выпускать ли меня на встречу, будет принимать главный тренер», — сказал Фернандес в эфире «Матч ТВ».

В 6-м туре РПЛ «Динамо» встретится с нижегородским «Пари НН». Команды сыграют на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Матч запланирован на субботу, 23 августа.