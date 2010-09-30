Президент "Штутгарта": не собираюсь расставаться с Гроссом

Президент немецкого «Штутгарта» Эрвин Штаудт заявил, что, несмотря на слабый старт команды в национальном первенстве, он не собирается расставаться с её наставником Кристианом Гроссом, сообщает Sport1.de.

«Я не намерен менять нашего тренера. Кристиан Гросс справится со всеми сложностями», — заявил Штаудт.

Тем не менее некоторые немецкие СМИ обсуждают возможность того, что пост главного тренера «Штутгарта» может занять бывший футболист сборной Болгарии Крассимир Балаков. Упоминается в связи с этим и экс-наставник команды Кристоф Даум, приведший её к титулу чемпиона страны в 1992 году.