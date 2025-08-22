Стало известно, почему «МЮ» хочет, чтобы «Тоттенхэм» поборолся за переход Гарначо

«Манчестер Юнайтед» дал понять «Тоттенхэму» о своём желании, чтобы «шпоры» вернулись к борьбе за переход нападающего манкунианцев Алехандро Гарначо. «Красные дьяволы» опасаются, что в случае, если этого не произойдёт, они будут вынуждены отпустить аргентинца в «Челси» за символическую плату. Об этом сообщает Give me Sport.

По информации источника, в «Манчестер Юнайтед» полагают, что если «Тоттенхэм» начнёт конкурировать за покупку 21-летнего вингера, то «Челси» может согласиться заплатить за него более высокую цену. Подчёркивается, в стане «синих» уверены, что им удастся приобрести Гарначо за £ 30 млн (€ 34,5 млн), поскольку он не входит в планы манкунианцев и лично заинтересован в переходе в лондонский клуб.

В минувшем сезоне нападающий принял участие в 58 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 11 голами и 10 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 45 млн.

