Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Стало известно, почему «МЮ» хочет, чтобы «Тоттенхэм» поборолся за переход Гарначо

Стало известно, почему «МЮ» хочет, чтобы «Тоттенхэм» поборолся за переход Гарначо
Аудио-версия:
Комментарии

«Манчестер Юнайтед» дал понять «Тоттенхэму» о своём желании, чтобы «шпоры» вернулись к борьбе за переход нападающего манкунианцев Алехандро Гарначо. «Красные дьяволы» опасаются, что в случае, если этого не произойдёт, они будут вынуждены отпустить аргентинца в «Челси» за символическую плату. Об этом сообщает Give me Sport.

По информации источника, в «Манчестер Юнайтед» полагают, что если «Тоттенхэм» начнёт конкурировать за покупку 21-летнего вингера, то «Челси» может согласиться заплатить за него более высокую цену. Подчёркивается, в стане «синих» уверены, что им удастся приобрести Гарначо за £ 30 млн (€ 34,5 млн), поскольку он не входит в планы манкунианцев и лично заинтересован в переходе в лондонский клуб.

В минувшем сезоне нападающий принял участие в 58 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 11 голами и 10 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 45 млн.

Материалы по теме
Гарначо отклонил предложение «Баварии», вингер хочет перейти только в «Челси» — Романо

Сколько стоят молодые футболисты:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android