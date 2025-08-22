«В первом тайме он был совершенно незаметен». Корниленко — о Смолове в Кубке России

Бывший нападающий самарских «Крыльев Советов» Сергей Корниленко высказался об игре нападающего «БроукБойз» Фёдора Смолова в матче 1/128 финала Пути регионов Фонбет Кубка России с «Авангардом» (2:1). Экс-игрок «Краснодара» вышел на поле в стартовом составе, а на 46-й минуте забил гол.

«Смолов был совершенно незаметен в первом тайме. Нужно понимать его мотивацию. Готов ли он ещё выступать в профессиональном футболе или готов переключиться на что‑то другое», — сказал Корниленко в эфире «Матч ТВ».

В 1/64 финала Пути регионов «БроукБойз» встретится с клубом «Леон Сатурн» из Раменского. Ранее тренер медиаклуба Дмитрий Кузнецов подтвердил, что Смолов собирается принять участие в игре.