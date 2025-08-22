«Аль-Иттихад» сделал официальное предложение «Зениту» по Венделу — Аль-Захрани

«Аль-Иттихад» направил официальное предложение «Зениту» по переходу полузащитника Вендела. Об этом сообщает журналист Халед Аль-Захрани на своей странице в социальной сети X.

Ранее СМИ сообщали о возобновлении саудовским клубом интереса к 27-летнему футболисту. Подчёркивалось, что «Аль-Иттихад» может подписать ещё одного или двух игроков для усиления полузащиты.

Вендел перешёл в «Зенит» из «Спортинга» осенью 2020 года. За этот период полузащитник сыграл 154 матча во всех соревнованиях, где забил 21 гол и сделал 36 результативных передач. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 18 млн.

