«Ноттингем Форест» объявил об аренде Дугласа Луиса у «Ювентуса» с опцией выкупа

«Ноттингем Форест» на официальном сайте объявил об аренде у «Ювентуса» полузащитника Дугласа Луиса. Арендное соглашение рассчитано на год с обязательством выкупа футболиста при определённых условиях.

Как сообщает издание The Athletic, обязательство выкупа бразильского игрока будет зависеть от количества проведённых им матчей в составе «лесников». В случае если он не сыграет необходимое количество встреч, «Ноттингем Форест» сможет приобрести полузащитника за сумму около € 30 млн.

Луис перешёл в «Ювентус» летом 2024 года из «Астон Виллы». В минувшем сезоне полузащитник принял участие в 27 матчах во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями. Трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.

Самый дорогой трансфер в истории футбола: