Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Ноттингем Форест» объявил об аренде Дугласа Луиса у «Ювентуса» с опцией выкупа

«Ноттингем Форест» объявил об аренде Дугласа Луиса у «Ювентуса» с опцией выкупа
Аудио-версия:
Комментарии

«Ноттингем Форест» на официальном сайте объявил об аренде у «Ювентуса» полузащитника Дугласа Луиса. Арендное соглашение рассчитано на год с обязательством выкупа футболиста при определённых условиях.

Как сообщает издание The Athletic, обязательство выкупа бразильского игрока будет зависеть от количества проведённых им матчей в составе «лесников». В случае если он не сыграет необходимое количество встреч, «Ноттингем Форест» сможет приобрести полузащитника за сумму около € 30 млн.

Луис перешёл в «Ювентус» летом 2024 года из «Астон Виллы». В минувшем сезоне полузащитник принял участие в 27 матчах во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями. Трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.

Материалы по теме
«Ноттингем Форест» согласовал трансфер Дугласа Луиса из «Ювентуса» — Sky Sport Italia

Самый дорогой трансфер в истории футбола:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android