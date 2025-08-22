Скидки
Полузащитник «Тоттенхэма» Кулушевски не сыграет до 2026 года из-за травмы — The Guardian

Шведский полузащитник «Тоттенхэма» Деян Кулушевски не сможет помочь своей команде до следующего календарного года. Как сообщает издание The Guardian, травма колена, из-за которой футболист пропустил концовку прошлого сезона, оказалась серьёзнее, чем предполагалось изначально.

Напомним, во время предсезонной подготовки травму колена получил другой атакующий полузащитник «Тоттенхэма» Джеймс Мэддисон, который также не сыграет за столичную команду до 2026 года. Таким образом, «шпоры» остались сразу без двух игроков группы атаки.

Отмечается, что ситуацию осложняет и работа клуба на трансферном рынке. По данным источника, в летнее трансферное окно «Тоттенхэмом» были упущены Эберечи Эзе из «Кристал Пэлас» и Морган Гиббс-Уайт из «Ноттингем Форест», которые могли заменить травмированных.

