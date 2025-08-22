Скидки
Александр Мостовой опубликовал пост с гала-матча Кубка Игоря Акинфеева — 2025

Комментарии

Экс-футболист сборных СССР и России Александр Мостовой опубликовал пост, где показал фотографии с Кубка Игоря Акинфеева — 2025, на котором Александр принял участие в качестве тренера вместе с другим бывшим футболистом Сергеем Овчинниковым.

«На Кубке Игоря Акинфеева», — написал Мостовой в своём телеграм-канале.

Кубок Игоря Акинфеева — международный футбольный турнир, который проводится седьмой год подряд, в нём принимают участие детские команды. Финальный день турнира проходил на стадионе «Арена Химки». Перед началом главной встречи за трофей Кубка Игоря Акинфеева состоялся гала-матч с участием легендарных российских футболистов: «Сборная ЦСКА» сыграла со «Сборной друзей Акинфеева».

Комментарии
