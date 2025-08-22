Мартин Эдегор назвал новичка «Арсенала», который больше всех впечатлил его на предсезонке

Капитан лондонского «Арсенала» Мартин Эдегор высказался об уровне нового партнёра по полузащите Мартина Субименди, который перебрался в английский клуб из испанского «Реала Сосьедад» в летнее трансферное окно.

«Да, он [Субименди] очень хорошо проявил себя во время предсезонки. Я немного играл с ним раньше в Испании, поэтому знаю его качества. Это игрок топ-класса, как вы и сказали, он может найти любой пас, он может прорваться сквозь линии, может двигаться с мячом.

Он также очень умён, прекрасно читает, куда приземлится мяч. И он часто подбирает «вторые мячи». И да, он действительно контролирует игру. Это даст нам новые возможности. Так что да, я в предвкушении», — сказал Эдегор в подкасте Men In Blazers.

Мартин Субименди перебрался в «Арсенал» из «Реала Сосьедад» в июле 2025 года. Сумма сделки, по данным СМИ, составила € 70 млн. Мартин Эдегор выступал за клуб из Сан-Себастьяна в сезоне-2019/2020 на правах аренды из мадридского «Реала».