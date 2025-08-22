Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Мартин Эдегор назвал новичка «Арсенала», который больше всех впечатлил его на предсезонке

Мартин Эдегор назвал новичка «Арсенала», который больше всех впечатлил его на предсезонке
Аудио-версия:
Комментарии

Капитан лондонского «Арсенала» Мартин Эдегор высказался об уровне нового партнёра по полузащите Мартина Субименди, который перебрался в английский клуб из испанского «Реала Сосьедад» в летнее трансферное окно.

«Да, он [Субименди] очень хорошо проявил себя во время предсезонки. Я немного играл с ним раньше в Испании, поэтому знаю его качества. Это игрок топ-класса, как вы и сказали, он может найти любой пас, он может прорваться сквозь линии, может двигаться с мячом.

Он также очень умён, прекрасно читает, куда приземлится мяч. И он часто подбирает «вторые мячи». И да, он действительно контролирует игру. Это даст нам новые возможности. Так что да, я в предвкушении», — сказал Эдегор в подкасте Men In Blazers.

Мартин Субименди перебрался в «Арсенал» из «Реала Сосьедад» в июле 2025 года. Сумма сделки, по данным СМИ, составила € 70 млн. Мартин Эдегор выступал за клуб из Сан-Себастьяна в сезоне-2019/2020 на правах аренды из мадридского «Реала».

Материалы по теме
«Арсенал» стал первым по голам с угловых в чемпионате Англии
Истории
«Арсенал» стал первым по голам с угловых в чемпионате Англии
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android