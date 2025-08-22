Глава «Зенита» может принять участие в матче Кубка России и попасть в Книгу рекордов

Главный тренер «Амкала» Виталий Панов рассказал, что председатель правления «Зенита» Александр Медведев может принять участие в матче за медиакоманду в Фонбет Кубке России по футболу.

«Есть договорённость с Александром Ивановичем Медведевым, которому 70 лет и который может попасть в Книгу рекордов Гиннесса, в российскую Книгу рекордов точно, как самый опытный игрок», — сказал Панов в эфире программы «Матч ТВ».

Напомним, Амкал» одолел «Калугу» в матче Пути регионов Фонбет Кубка России по футболу. Встреча в Калуге завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей. В матче третьего раунда «Амкал» сыграет с белгородским «Салютом».