Тео Уолкотт назвал проблемы Дьёкереша в дебютном матче за «Арсенал» с «Манчестер Юнайтед»

Бывший форвард «Арсенала» Тео Уолкотт оценил дебют новичка «канониров» Виктора Дьёкереша в матче 1-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Юнайтед» (1:0). Швед вышел на поле в стартовом составе и был заменён на 60-й минуте.

Англия — Премьер-лига . 1-й тур
17 августа 2025, воскресенье. 18:30 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Окончен
0 : 1
Арсенал
Лондон
0:1 Калафьори – 13'    

«На «Олд Траффорд» в первой встрече сезона всегда будет сложно. Я всегда знал, что мне понадобится три-четыре игры, чтобы набрать кондиции. Взять, к примеру, Дьёкереша, ему потребуется много времени, чтобы прийти в форму. Я действительно это чувствую.

Дьёкереш питался объедками в этом матче, и я ему сочувствовал, правда сочувствовал, и они проделали большую работу. Взгляните на старые составы «Арсенала», когда они побеждали на выезде со счётом 1:0, никто уже не помнит, как они играли. Думаю, всё дело в результатах, особенно на старте сезона, потому что именно это важно, когда команда не на высоте.

Нужно играть, чтобы обрести форму и остроту. Были признаки того, что Дьёкереш терял самообладание, был изолирован. И это при том, что Сака и Мартинелли тоже действовали не очень хорошо и он был предоставлен самому себе, так что представьте, когда они действительно начнут работать вместе», — заявил Уолкотт в подкасте It's Called Soccer на YouTube-канале The Overlap US.

