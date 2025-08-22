Скидки
Президент «Целе» назвал условие, при котором готов отпустить тренера Риеру в «Спартак»

Президент «Целе» назвал условие, при котором готов отпустить тренера Риеру в «Спартак»
Президент «Целе» и вице-президент Федерации скейтбординга России Валерий Колотило рассказал, при каком условии готов отпустить главного тренера словенского клуба Альберта Риеру в московский «Спартак».

«Это коммерческий вопрос. Когда футболист или тренер хочет перейти в другую команду, где ему предлагают зарплату в три-четыре раза больше, его тяжело удержать! Что касается Альберта, то сам он не хочет уходить из «Целе». Сейчас команда в хорошей форме, и всё работает, как часы. Это позволяет добиваться успехов, а Альберт хочет побеждать ещё и ещё! Но если завтра европейские гранды, к которым «Спартак» по своим возможностям тоже относится, придут и предложат хорошие деньги, нам будет сложно его удержать», — сказал Колотило в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Ранее в СМИ появились слухи о возможной отставке Деяна Станковича с поста главного тренера красно-белых. При этом испанец Риера называется одним из кандидатов на замену сербскому специалисту.

