Президент «Целе»: Чеферин — поклонник российского футбола и делает всё для его возвращения

Президент «Целе» и вице-президент Федерации скейтбординга России Валерий Колотило поделился мыслями о возможном возвращении российского футбола на международную арену.

«Президент УЕФА, словенец Александер Чеферин — большой поклонник российского футбола. Он делает больше, чем может, чтобы вернуть российский футбол на европейскую арену. Все очень надеются, что в ближайшее время всё изменится. Мы заложники этой ситуации. Возвращение очень важно, и для нас жизненно необходимо. Мы все надеемся, что скоро будет, как раньше, и даже лучше. Но к этому моменту нужно быть готовым. Российские клубы должны понимать, что останавливаться нельзя, несмотря на отсутствие международной практики. То же самое касается и сборной России. Победа над африканцами — это замечательно, но хорошо, что сейчас в соперниках появились Чили и Перу. Эти спарринги куда серьёзнее! Всем это нужно. Мы со своей стороны прикладываем максимум усилий, чтобы поддерживать положительный имидж российского футбола», — сказал Колотило в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, сборная России и российские футбольные клубы отстранены от международных турниров с февраля 2022 года после ситуации на Украине.

Материалы по теме Генсек РФС Митрофанов поделился ожиданиями от осенних матчей сборной России

Крупнейшая победа сборной России по футболу: