Стали известны детали вероятного перехода форварда «Лас-Пальмаса» Кабы в «Сочи»

Стали известны детали вероятного перехода форварда «Лас-Пальмаса» Кабы в «Сочи»
Нападающий испанского «Лас‑Пальмаса» Сори Каба принял предложение перейти в «Сочи». Об этом сообщает портал Africafoot.

По сведениям источника, форвард сборной Гвинеи отправится в российский клуб на правах аренды до конца текущего сезона с опцией выкупа свыше € 1,5 млн. В случае активации выкупа Каба подпишет с сочинцами контракт до 2028 года.

Отмечается, что игрок согласовал переход и готов отправиться в Сочи. Его годовая зарплата в клубе составит € 500 тыс. Несмотря на то, что это аренда, расходы полностью покроет российский клуб. Клубы завершают последние этапы переговоров.

Каба — 30‑летний нападающий. За «Лас‑Пальмас» он выступает с августа 2023 года. В составе «пальм» на его счету 20 матчей, два забитых гола и две результативные передачи. Ранее Каба играл за «Эльче» (Испания), «Дижон» (Франция), «Мидтьюлланн» (Дания), «Ауд‑Хеверле Лёвен» (Бельгия) и «Кардифф Сити» (Англия).

