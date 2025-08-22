Скидки
Тренер «ПСЖ» Энрике высказался о решении заменить Доннарумму на Шевалье

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике высказался о решении заменить голкипера Джанлуиджи Доннарумму на Люка Шевалье.

«Такие решения всегда трудно принимать. Для меня нет проблем их принимать, но я не буду ничего объяснять по поводу игроков, которые принадлежат «ПСЖ». Это меня не интересует. Я понимаю критику в адрес нашего решения и лично моего. Но мы спокойны, уверены. Мы знаем, куда хотим двигаться, и для меня это самое важное», — приводит слова Энрике RMC Sport.

Напомним, 12 августа Джанлуиджи обратился к болельщикам «ПСЖ» на фоне слухов о своём уходе из клуба и подтвердил, что не останется в парижской команде. Контрактное соглашение вратаря с парижанами рассчитано до 2026 года.

