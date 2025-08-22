Скидки
Клаудиньо назвал причины своего ухода из «Зенита»

Клаудиньо назвал причины своего ухода из «Зенита»
Атакующий полузащитник катарского «Аль-Садда» Клаудиньо объяснил свой уход из санкт-петербургского клуба в январе 2025 года.

«Когда началась спецоперация, всё немного изменилось. Я постоянно это ощущал. Было большое давление. Потом у меня появились предложения вернуться в Бразилию, но «Зенит» не отпускал, говоря, что я важен для команды, для клуба. Многие говорят, что я якобы использовал бразильские предложения, чтобы продлить контракт с «Зенитом», но это не так. Я действительно хотел уйти, не из‑за чего‑то против клуба. Я хотел быть более заметным для футбольного мира. Раньше на российский чемпионат не обращали особого внимания, а после ситуации на Украине его стало ещё меньше», — приводит слова Клаудиньо Flashscore.

Клаудиньо выступал за «Зенит» с 2021 года. За это время бразилец принял участие в 121 матче, забил 21 гол и отдал 31 результативную передачу. Вместе с сине-бело-голубыми футболист трижды становился чемпионом России, три раза — победителем Суперкубка и однажды — обладателем Кубка страны.

