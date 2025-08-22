Клаудиньо объяснил, почему пытался вернуться в чемпионат Бразилии, когда играл за «Зенит»

Атакующий полузащитник катарского «Аль-Садда» Клаудиньо поделился мыслями о своём рвении вернуться в чемпионат Бразилии во время выступлений за санкт-петербургский «Зенит».

«Если бы я перешёл в какой‑то бразильский клуб, например, во «Фламенго» или «Палмейрас», у меня мог бы появиться шанс сыграть в сборной. Это было одной из причин вернуться в Бразилию. Но «Зенит» не отпускал меня и продлевал контракт, чтобы как‑то порадовать болельщиков, и меня тоже, чтобы я не расстраивался в клубе. Они знали, что я хотел уйти, но не отпускали, и когда закрывалось трансферное окно, они приходили и продлевали. Ну а если я всё равно остаюсь, то и контракт продляться будет — это и для меня, и для моей семьи улучшение. Это то, чего мы ищем, правда?» — приводит слова Клаудиньо Flashscore.

Клаудиньо защищал цвета «Зенита» с 2021 по январь 2025 года. В составе петербургского клуба он провёл 121 матч, забил 21 гол и отдал 31 результативную передачу. За период выступлений за сине-бело-голубых он трижды становился чемпионом России, три раза выигрывал Суперкубок и один раз — Кубок страны.

