«В перерыве был серьёзный разговор». Тренер «БроукБойз» — о победе над «Авангардом» в КР

Комментарии

Главный тренер «БроукБойз» Дмитрий Кузнецов высказался о волевой победе своей медийной команды в матче второго раунда Пути регионов Фонбет Кубка России по футболу с «Авангардом» (2:1).

Fonbet Кубок России . 1/128 финала
21 августа 2025, четверг. 17:00 МСК
Авангард К
Курск
Окончен
1 : 2
Broke Boys
1:0 Игнатенко – 7'     1:1 Смолов – 46'     1:2 Левкин – 73'    

«Первый тайм нам не удался. В перерыве был серьёзный разговор. Обсудили, что надо быть мужиками и не давать спуску молодым соперникам. Те играли хорошо в первом тайме, это бесспорно. Во втором тайме мы сразу начали оказывать давление, вышли с другим настроем. Забили быстрый гол, а потом за счёт правильных действий в атаке забили второй мяч. Нам есть над чем работать. Спасибо ребятам, что в перерыве осмыслили ситуацию и оперативно перестроились», — сказал Кузнецов в эфире «Матч ТВ».

В составе победителей голами отметились Фёдор Смолов и Руслан Левкин. Все мячи были забиты после перерыва. Единственный гол курской команды на счету Владислава Игнатенко. В следующем раунде Кубка России «БроукБойз» сыграют с клубом «Леон Сатурн» из Раменского.

