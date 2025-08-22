«Кто договорился с «Зенитом», тот и забрал». Клаудиньо — о срыве перехода во «Фламенго»

Российско-бразильский атакующий полузащитник Клаудиньо назвал причину срыва трансфера во «Фламенго» и переход в катарский «Аль-Садд» из «Зенита».

«Я очень хотел попасть во «Фламенго», даже вёл переговоры с некоторыми людьми из этого клуба, у нас было почти всё согласовано, но не удалось договориться с «Зенитом». Некоторые думают, что я этим пользовался, как я уже говорил, чтобы продлить контракт, но это не так. Я действительно хотел уйти. Предложение от «Палмейраса» появилось чуть позже, ещё до моего перехода в «Аль‑Садд». Всё было почти готово к возвращению, но… Люди говорили, что я дал обещание и потом передумал, но нет. Я говорил тогда: кто договорится с «Зенитом», тот и заберёт меня.

Это уже не зависело от меня, потому что я сказал «Зениту», что хочу уйти. Я просил сделать так, чтобы было хорошо для них, для меня, для клуба, и чтобы они решили, что лучше. «Палмейрас», тоже как‑то затянул — они, кажется, сомневались и выбирали между Андресом Перейрой и мной, и немного тянули, пару дней ничего не говорили, а в это время пришло предложение от «Аль‑Садда». «Зенит» этим воспользовался. Я не отступал и не отказывался от своих слов», — приводит слова Клаудиньо Flashscore.

Клаудиньо выступал за «Зенит» с 2021 года до января 2025-го. За санкт-петербургский клуб он провёл 121 матч, забил 21 мяч и отдал 31 результативную передачу. В период выступлений в составе сине‑бело‑голубых он трижды становился чемпионом России, три раза выигрывал Суперкубок и один раз — Кубок страны.

