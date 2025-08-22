Скидки
«Эгоизм». Армянский журналист — о вероятном срыве перехода Сперцяна в «Саутгемптон»

«Эгоизм». Армянский журналист — о вероятном срыве перехода Сперцяна в «Саутгемптон»
Портал Arménie Football в соцсети X опубликовал слова армянского журналиста Роберта Маркосяна в связи с новостями о вероятном срыве трансфера атакующего полузащитника «Краснодара» и сборной Армении Эдуарда Сперцяна в английский «Саутгемптон».

«Краснодар», который якобы очень «любит и ценит» Эдуарда Сперцяна, ставит под угрозу его будущее, придумывая всевозможные ложные оправдания. Хотя на самом деле, объяснение этому только одно — «эгоизм», — приводит слова Маркосяна Arménie Football в соцсети X.

Ранее появилась информация, что «Краснодар» принял окончательное решение не отпускать Эдуарда Сперцяна в «Саутгемптон». Позже «Чемпионату» стало известно, что Сперцян сам принимал решение о трансфере.

