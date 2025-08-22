Скидки
«Не смог бы принять его обратно». Руни – о скандале вокруг Исака в «Ньюкасле»

Бывший главный тренер «Плимут Аргайл» Уэйн Руни прокомментировал поведение нападающего «Ньюкасла» Александера Исака, который отказался играть за клуб и требует трансфер.

Для меня пути назад для Исака в «Ньюкасле» нет. Конечно, бывают случаи, когда это возможно, но я, как человек, не смог бы принять его обратно. Да, можно попросить о трансфере, это нормально, или клуб сам решает, что пора отпускать игрока, но всё должно быть профессионально.

У тебя есть друзья в команде, с которыми ты играешь, есть болельщики, которые тратят большие деньги на поддержку. Нельзя просто так от этого уйти. Если игрок поступил так один раз, он сделает это снова», — приводит слова Руни BBC.

Напомним, ранее форвард публично заявил, что «сороки» нарушили обещания, связанные с его возможным уходом. СМИ сообщали, что Исак настроен перейти в «Ливерпуль», который проявляет интерес к 25-летнему игроку.

