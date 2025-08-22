Президент «Наполи» объяснил, почему был вынужден отпустить Кварацхелию в «ПСЖ»

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис рассказал о переходе Хвичи Кварацхелии в «Пари Сен-Жермен» в январе 2025 года.

«Мне пришлось продать Кварацхелию, потому что его агент пригрозил сослаться на норму, позволяющую футболисту в одностороннем порядке расторгнуть контракт с клубом при выплате компенсации.

После первого, фантастического сезона грузина мы сразу начали работать над продлением его контракта, предложив очень серьёзное повышение зарплаты, потому что было очевидно: слишком низкая зарплата привлечёт половину Европы, готовую осыпать его золотыми горами. Но этого оказалось недостаточно. Его агент Мамука Джугели имел другие планы — и для себя, и для игрока. Он хотел получить большую комиссию от другого клуба и двузначный оклад для Хвичи», — приводит слова Де Лаурентиса RMC Sport.

Контракт Кварацхелии с «ПСЖ» рассчитан до 2029 году.