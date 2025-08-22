Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Президент «Наполи» объяснил, почему был вынужден отпустить Кварацхелию в «ПСЖ»

Президент «Наполи» объяснил, почему был вынужден отпустить Кварацхелию в «ПСЖ»
Аудио-версия:
Комментарии

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис рассказал о переходе Хвичи Кварацхелии в «Пари Сен-Жермен» в январе 2025 года.

«Мне пришлось продать Кварацхелию, потому что его агент пригрозил сослаться на норму, позволяющую футболисту в одностороннем порядке расторгнуть контракт с клубом при выплате компенсации.
После первого, фантастического сезона грузина мы сразу начали работать над продлением его контракта, предложив очень серьёзное повышение зарплаты, потому что было очевидно: слишком низкая зарплата привлечёт половину Европы, готовую осыпать его золотыми горами. Но этого оказалось недостаточно. Его агент Мамука Джугели имел другие планы — и для себя, и для игрока. Он хотел получить большую комиссию от другого клуба и двузначный оклад для Хвичи», — приводит слова Де Лаурентиса RMC Sport.

Контракт Кварацхелии с «ПСЖ» рассчитан до 2029 году.

Материалы по теме
Тренер «ПСЖ» Энрике высказался о решении заменить Доннарумму на Шевалье
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android