«Меня привлекли ожидания «Баварии». Диас — о причинах перехода в мюнхенский клуб

Новичок «Баварии» Луис Диас поделился эмоциями после перехода из «Ливерпуля». По словам вингера, решающим фактором стали доверие и вера мюнхенцев в его возможности.

«Меня привлекли ожидания «Баварии», ведь не секрет, что это очень большой клуб. Я уже много знал о том, что такое «Бавария». Они пришли за мной, они поверили в меня. Это был действительно важный момент при выборе и присоединении к ним. Это клуб с богатой историей, клуб, который выиграл всё на международном уровне. Для меня очень сложно быть частью такого большого клуба. Я постараюсь сделать всё возможное, чтобы продолжать творить историю, продолжать выигрывать титулы, добиваться важных результатов. Это то, что люди всегда помнят, то, что остаётся в памяти футболистов. Я очень рад быть частью этого великого клуба. Надеюсь, мы продолжим в том же духе. Мы начали очень хорошо. Мы постараемся продолжать работать так же хорошо, чтобы отлично начать сезон», — цитирует Диаса пресс-служба «Баварии».

Напомним, мюнхенский клуб объявил о трансфере Диаса из «Ливерпуля» 30 июля. Стороны подписали контракт сроком на четыре года.

Луис Диас, «Бавария»: сумма трансфера, срок контракта, возраст, статистика в «Ливерпуле»
