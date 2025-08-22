«Я думала, что мы пережили худшее с «ПСЖ», я ошибалась». Мама Рабьо — об отстранении сына

Мама и агент полузащитника «Марселя» Адриена Рабьо, Вероник Рабьо, прокомментировала ситуацию с отстранением хавбека после конфликта с Джонатаном Роу.

Напомним, между Рабьо и Роу произошла стычка после поражения от «Ренна» (0:1) в 1-м туре Лиги 1. Оба футболиста были отстранены от команды и выставлены на трансфер.

«Когда я узнала, что он ушел из команды, мне показалось, что на мою голову упало здание. Это не может быть из-за ссоры. Мне больно за него, несмотря на все, что он сделал, чтобы приехать в Марсель и чтобы с ним обращались таким образом… Адриан не злится, но он очень разочарован. Де Зерби говорит о предательстве, но тот, кого предали, это Адриан. Я думала, что мы пережили худшее с «ПСЖ», я ошибалась. Было бы катастрофой, если бы он не играл в течение сезона, ситуация, с которой мы уже сталкивались и которую мы не хотим переживать снова», — приводит слова Вероник Рабьо RMC.

Адриен Рабьо выступает в составе «Марселя» с сентября 2024 года. Действующее трудовое соглашение футболиста с клубом рассчитано до лета 2026 года.