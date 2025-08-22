«Она очень напряжённая. Это невероятно». Луис Диас — о Бундеслиге

Вингер «Баварии» Луис Диас высказал мнение о Бундеслиге на данный момент.

«Я уже многое знал о Бундеслиге. Я всегда стараюсь смотреть много футбола. Это лига, за которой я наблюдал. Это лига, которая обещает многое. В своём первом матче я понял, что она очень напряжённая. Это невероятно с точки зрения физической подготовки. Нужно всегда быть в форме, всегда быть в позиции для забивания мяча, хорошо атаковать. Это очень требовательно к физической форме. И это также очень помогает тактически. В этой команде я теперь стараюсь забивать голы иначе, чем раньше. Я многому научусь. Это то немногое, что я знаю о Бундеслиге, и то, что я узнаю больше в будущем. Надеюсь, мы начнём хорошо», — цитирует Диаса пресс-служба «Баварии».

Напомним, Диас выступал за «Ливерпуль» с 2022 года, куда перешёл из «Порту».