Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Она очень напряжённая. Это невероятно». Луис Диас — о Бундеслиге

«Она очень напряжённая. Это невероятно». Луис Диас — о Бундеслиге
Andrew J. Clark/Getty Images
Аудио-версия:
Комментарии

Вингер «Баварии» Луис Диас высказал мнение о Бундеслиге на данный момент.

«Я уже многое знал о Бундеслиге. Я всегда стараюсь смотреть много футбола. Это лига, за которой я наблюдал. Это лига, которая обещает многое. В своём первом матче я понял, что она очень напряжённая. Это невероятно с точки зрения физической подготовки. Нужно всегда быть в форме, всегда быть в позиции для забивания мяча, хорошо атаковать. Это очень требовательно к физической форме. И это также очень помогает тактически. В этой команде я теперь стараюсь забивать голы иначе, чем раньше. Я многому научусь. Это то немногое, что я знаю о Бундеслиге, и то, что я узнаю больше в будущем. Надеюсь, мы начнём хорошо», — цитирует Диаса пресс-служба «Баварии».

Напомним, Диас выступал за «Ливерпуль» с 2022 года, куда перешёл из «Порту».

Материалы по теме
Луис Диас высказался о своём дебюте за «Баварию»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android