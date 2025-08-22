Скидки
«Они невероятные игроки». Луис Диас — о Гарри Кейне и Майкле Олисе

Вингер «Баварии» Луис Диас рассказал о своём взаимодействии с партнёрами по атаке Гарри Кейном и Майклом Олисе.

«Я горжусь тем, что являюсь частью этого клуба и играю вместе с такими невероятными игроками, как Харри. Я знаю его давно. Олисе также играл в английской Премьер-лиге. Они все — часть этой команды, они отличные игроки. У них невероятный уровень мастерства. Играть вместе с Харри — это здорово для меня. Он игрок, который может найти общий язык с любым. Нужно просто немного общения, чтобы достичь взаимопонимания. Олисе немного больше похож на меня: он предпочитает дриблинг. У него много ассистов и голов. А когда игра становится сложной, он выходит один на один. Нужны игроки такого уровня. Они невероятные игроки. Я очень рад делить с ними поле», — цитирует Диаса пресс-служба «Баварии».

В прошлом сезоне колумбиец провёл 50 матчей, забив 17 голов и отдав восемь передач за «Ливерпуль». Его стоимость оценивается в € 70 млн.

