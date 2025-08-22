Главный тренер «Саутгемптона» отреагировал на вопрос о сделке с «Краснодаром» по Сперцяну

Главный тренер «Саутгемптона» Уильям Стилл ответил на вопрос, как продвигается возможная сделка по приобретению у «Краснодара» 25-летнего атакующего полузащитника сборной Армении Эдуарда Сперцяна.

«Медленно. У людей свои планы», — приводит слова Стилла BBC.

Ранее появилась информация, что «Краснодар» отказался от сделки по возможному переходу Сперцяна в клуб английского Чемпионшипа «Саутгемптон», при этом окончательное решение было принято руководством клуба совместно с игроком.

В текущем сезоне Эдуард Сперцян забил четыре гола и выполнил четыре результативных паса в восьми матчах за «быков» во всех турнирах.

Видео: Стадион «Краснодара» скандирует фамилию «Га-лиц-кий»