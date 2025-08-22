Скидки
Российский бизнесмен Колотило прокомментировал переизбрание на пост президента «Целе»

Российский бизнесмен Колотило прокомментировал переизбрание на пост президента «Целе»
Президент словенского «Целе» Валерий Колотило дал комментарий по поводу своего переизбрания на этот пост во главе футбольного клуба.

«Любые выборы в такой демократической стране, как Словения, непредсказуемые. Я переживал, потому что это оценка твоей работы и аванс доверия от людей, для которых этот клуб — родной дом. Мы приехали из другой страны, и к нам особый спрос. Конечно, я надеялся, что всё будет хорошо, мы много сделали для развития клуба. Для меня большая честь и ответственность быть президентом словенского клуба.

Люди, которые меня выбирали, это серьёзные бизнесмены и политики. Они имеют солидные финансовые возможности, которые им позволяли содержать «Целе» до нашего прихода. Всегда есть выбор», — сказал Колотило в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

«Целе» дважды становился чемпионом Словении, в последний раз это произошло в сезоне-2023/2024. Сезон-2024/2025 клуб из одноимённого города завершил на четвёртом месте.

