Российский бизнесмен Колотило прокомментировал переизбрание на пост президента «Целе»

Президент словенского «Целе» Валерий Колотило дал комментарий по поводу своего переизбрания на этот пост во главе футбольного клуба.

«Любые выборы в такой демократической стране, как Словения, непредсказуемые. Я переживал, потому что это оценка твоей работы и аванс доверия от людей, для которых этот клуб — родной дом. Мы приехали из другой страны, и к нам особый спрос. Конечно, я надеялся, что всё будет хорошо, мы много сделали для развития клуба. Для меня большая честь и ответственность быть президентом словенского клуба.

Люди, которые меня выбирали, это серьёзные бизнесмены и политики. Они имеют солидные финансовые возможности, которые им позволяли содержать «Целе» до нашего прихода. Всегда есть выбор», — сказал Колотило в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

«Целе» дважды становился чемпионом Словении, в последний раз это произошло в сезоне-2023/2024. Сезон-2024/2025 клуб из одноимённого города завершил на четвёртом месте.

