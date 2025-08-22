Луис Диас рассказал о менталитете родного города и как он отразился на его характере

Новый вингер мюнхенской «Баварии» Луис Диас поделился воспоминаниями о своём родном городе Барранкас и объяснил, как местный менталитет повлиял на его характер.

«Там преобладает менталитет трудолюбивого и борца, потому что у многих людей нет возможности уехать и осуществить свои мечты или воплотить их в жизнь. Но я чувствую, что они всегда счастливые люди, у которых всегда улыбка на лице. Они всегда стараются всё вытерпеть и быть довольными всем, чувствовать себя комфортно, стараются преуспеть в работе, довольствоваться тем малым, что у них есть. Думаю, это часть того, что я несу с собой из своего родного города. Я всегда стараюсь быть счастливым, всегда стараюсь наслаждаться моментом, усердно работать, а это самое важное для человека, стремящегося к успеху, — усердно работать, быть очень дисциплинированным и верить в бога. Я думаю, это очень важно», — цитирует Диаса пресс-служба «Баварии».

Напомним, 30 июля «Бавария» официально объявила о трансфере Диаса из «Ливерпуля». Контракт рассчитан на четыре года.